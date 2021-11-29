عقب إجراء الانتخابات

بدء الجولة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب بجامعة الاسكندرية

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جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
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بدأت الجولة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب بكليات جامعة الاسكندرية، حيث تم فتح باب الإقتراع للتصويت.

 

وأسفرت نتائج الانتخابات عن حسم مقاعد عضوية اللجان فى ١٥ كلية بالتزكية وهى كليات الاداب، التجارة، التربية، السياحة، العلوم، الزاعة، الهندسة، التمريض، التربية الرياضية بنين، التربية الرياضية بنات، الفنون الجميلة، التربية النوعية، الصيدلة، التربية للطفولة المبكرة، وطب الأسنان، وتم أجراء الانتخابات بكلية الطب بيطرى، وسيتم الاعادة فى ٥ كليات، لعدم حضور الاغلبية المطلقة لعدد الطلاب الذين لهم حق التصويت.


وكانت لجنة فحص الطلبات، قد استبعدت يوم الأحد الماضي  ١٠١ طالب لم يستوفوا الشروط المقررة، كما تلقت لجنة فحص الطعون الثلاثاء الماضى، ١٠ طعون، ليصبح إجمالي عدد الطلاب الذين يخوضون المارثون الانتخابى ١١٨٥ طالب وطالبة.

 

وتجرى جولة الإعادة اليوم الإثنين، ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 30 من نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 1 ديسمبر، على أن تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم الخميس 2 ديسمبر 2021.

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