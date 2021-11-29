354.64 مليار ريال الاحتياطي العام السعودي بنهاية أكتوبر

سجل الاحتياطي العام للحكومة بالمملكة العربية السعودية انخفاضًا بنحو 15.6% بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021 على أساس سنوي، بانخفاض قيمته 65.70 مليار ريال مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

وبلغ الاحتياطي العام للدولة؛ وفقًا للبيانات الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، 354.638مليار ريال، مقابل 420.347 مليار ريال في نهاية شهر أكتوبر / تشرين الأول من عام 2020.

وعلى أساس شهري، تراجع الاحتياطي العام للحكومة بواقع 1.072 مليار ريال عن شهر سبتمبر/ أيلول الماضي والبالغ بنهايته 355.710 مليار ريال؛ لينخفض بنسبة 0.3%.

وانخفض الاحتياطي العام للحكومة مقارنة مع قيمته في نهاية عام 2020 والبالغة 358.69 مليار ريال؛ ليتراجع بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2021 بنحو 1.12% وبما يعادل 4.05 مليار ريال عن قيمته في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبالنسبة لجاري الحكومة، قفز بنسبة 44.2% بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021 على أساس سنوي، وبما يعادل 23.26 مليار ريال عن الشهر ذاته من العام 2020.

ووصلت قيمة جاري الحكومة إلى 75.879 مليار ريال بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2021، مقابل 52.620 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي.

وانخفض جاري الحكومة بواقع 46.526 مليار ريال خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالمقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول ليهبط على أساس شهري بنسبة 38%، علمًا بأنه بلغ في نهاية سبتمبر / أيلول 122.405 مليار ريال.