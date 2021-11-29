استمرار فعاليات برنامج "إعداد القيادات الأزهرية.. صناعة قائد التطوع"

أكد د. سامح فوزي، كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية _ رئيس تحرير مجلة (ذاكرة مصر)، أن رأس المال الاجتماعي يعزز المواطنة والتنمية، ويرفع معدلات الثقة، وينشر الشعور بالأمان بين المواطنين، وأن التضامن الإيجابي الذي لا بد منه هو التضامن المستنير الذي يعمل علي التنمية والبناء ورفعة الوطن بعيدا عن التعصب والكراهية.

جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها في إطار برنامج "إعداد القيادات الأزهرية.. صناعة قائد التطوع"، والذي يضم نخبة من الأساتذة في الإدارة والقيادة بمصر والعالم العربي بالتعاون مع وزارات: التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من المؤسسات الأخرى.

وشدد على أن المواطنة الحقيقية هي التي تعزز المشاركة، وجهود مواجهة الفقر، والنهوض بالمجتمع، والاهتمام بالتنمية البشرية، مثل التعليم والصحة، داعيا إلى توثيق التجارب الإيجابية في الريف والمدن، ورفض خطابات الكراهية، والاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي في التنابذ والتنمر الاجتماعي.

واختتم سامح فوزي، بأن التعصب لا يخدم مستقبل أي وطن، وأن الاستثمار الحقيقي ينبغي أن يوجه إلى التنمية والتسامح والمواطنة الإيجابية.