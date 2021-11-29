الضرائب: دمج مأموريات المصلحة يسير وفقًا لخطة زمنية



وجه رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بضرورة عمل جولة ميدانية تفقدية بالمأموريات العشرة المدمجة بمنطقة القاهرة رابع تزامنًا مع بدء العمل بالمكاتب الأمامية بشكل تجريبى بهذه المأموريات وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للممولين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالإسراع فى تنفيذ خطة دمج مأموريات مصلحة الضرائب، وتقديم خدمات ضريبية متميزة للممولين، وقام كل من المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير الضرائب، والدكتور السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز، وعبد المنعم علي رئيس القطاع المالي والإداري، وأسماء العشري رئيس منطقة القاهرة رابع، وفاطمة محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق، وأمل رضوان مدير مشروعات الضرائب، وريهام موريس مدير مشروع بمشروعات الضرائب بهذه الجولة.



وأكد عبد القادر أن دمج مأموريات المصلحة يسير وفقًا لخطة زمنية ليشمل تدريجيًا جميع المأموريات على مستوى الجمهورية، وبالتزامن مع تطبيق الدمج يتم تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديده على المأموريات المدمجة، لافتًا إلى أنه مع تطبيق دمج المأموريات تشهد هذه المأموريات تطوير فى المبانى والبنية التحتية والخدمة الضريبية المقدمة.



وأشار إلى أن مشاريع التطوير والمكينة التى تشهدها مصلحة الضرائب تستهدف رفع درجات الرضا لدى كل من الممولين والرضا الوظيفي لدى العاملين بها، لافتًا إلى أن المكاتب الأمامية تعد تطورًا حديثًا للإدارة الضريبية يواكب نظم الإدارة الضريبية العالمية من حيث سهولة تعامل الممولين مع الإدارة الضريبية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة للممولين بكل سهولة ويسر ووضوح فى أقل وقت ممكن وذلك بخلاف دقه البيانات التي ستحقق العدالة الضريبيه وتقضي علي الاقتصاد غير الرسمي



ووفقًا لتقرير رصدته وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، قامت المكاتب الأمامية بالمأموريات العشرة المدمجة فى أول يوم عمل لها بشكل تجريبى باستقبال الممولين، وقامت بالرد على كافة استفسارات الممولين، وتقديم الخدمات الضريبية المتنوعة مثل استخراج خطابات للسيارات الأجرة وشهادات الموقف الضريبى، والتصرفات العقارية، ورفع الحجز، وتسليم الأكواد للممولين تمهيدًا للتسجيل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والتى سيتم تطبيقها بهذه المأموريات اعتبارًا من 2 يناير 2022، وتم توضيح المستندات المطلوبة لنقل المركز الرئيسى للممول فى حالة رغبة الممول فى ذلك، وكذلك توضيح أن 9 ديسمبر هو أخر موعد يمكن للممول خلاله تعديل المركز الرئيسى للملف الخاص به.



كما رصد التقرير رضاء الممولين عن الخدمات المقدمة من قبل المكاتب الأمامية بالمأموريات المدمجة وإشادتهم بالتطوير الذي لمسوه في أول يوم عمل لهذه المكاتب.



ورصد التقرير أيضا أن العاملين بالمكاتب الأمامية تم تدريبهم على الأعمال الضريبية المختلفة، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم فى التعامل مع الممولين، كما يتلقى هؤلاء العاملين المزيد من الدورات التدريبية المختلفة بعد مواعيد العمل الرسمية، كما قام العاملون بالمأموريات المدمجة بدور بطولي لإنجاز العمل بالشكل المرجو لإتمام عملية الدمج، حيث واصلوا العمل بعد مواعيد العمل الرسمية وأيام العطلات وقاموا بنقل الملفات، وحضور الدورات التدريبية، واستكمال أعمال التطوير المختلفة للانتهاء من أعمال الدمج والتطوير فى الموعد المحدد لها.



ومن الجدير بالذكر أن المأموريات العشرة المدمجة والتابعة لمنطقة القاهرة رابع هى مأمورية ضرائب السيدة زينب، مأمورية ضرائب الخليفة، ومأمورية ضرائب الدرب الأحمر، ومأمورية ضرائب المنيل، ومأمورية ضرائب مصر القديمة، ومأمورية ضرائب دار السلام، ومأمورية ضرائب البساتين، ومأمورية ضرائب المعادي، ومأمورية ضرائب حلوان، ومأمورية ضرائب 15مايو.