محافظ القاهرة يطالب بسرعة الانتهاء من تطوير أعمال مستشفى حميات العباسية

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مستشفى حميات العباسية لمتابعة سير العمل وإجراءات استقبال المرضى والحالات المصاب بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها.





وتفقد محافظ القاهرة، خلال الجولة مسار دخول المريض لحجرة الفرز لتحديد دخوله لعيادات الحميات، أو المسار المخصص لعيادات كورونا لحصوله على الخدمات الخاصة بها من تحاليل وأشعة وأدوية، كما تفقد أعمال التطوير بالمستشفى التى تتم بالتعاون مع المجتمع المدنى ومن بينها تطوير مبنى الطوارىء والإستقبال بالمستشفى وقسم العناية المركزة باستقبال الطوارىء والذى يضم 10 أسرة جديد لخدمة مرضى كورونا.





كما تفقد محافظ القاهرة قسم الأشعة المجمع الجديد والذى يضم جهازين جديدين للأشعة المقطعية والعادية ويتم تجهيزه لإستقبال جهاز أشعة رنين مغناطيسى جديد بالإضافة لضم جهاز أشعة الدوبلر والأشعة التليفزيونية للمجمع.



وتضم أعمال التطوير انشاء مبنى يضم مجمع للصيدليات ومجمع للطعوم ويخصص الدور الأول منه كمجمع خدمات لمرضى نقص المناعة كما تم تطوير وحدات المناظير لتضم منظار جديد للقنوات المرارية ملحق به أشعة C.RAM الخاصة بالمناظير بالإضافة لمناظير الجهازالهضمى العلوى والسفلى، كما تم رفع كفاءة قاعة الاجتماعات والتدريب، وتوسعة مسجد المستشفى ورفع كفاءة المنطقة المحيطة به، كماتم تزويد المستشفى بسيارتين جديدتين أحدهما مجهزة لنقل المرضى والأخرى لنقل الموتى.

وطالب المحافظ خلال الجولة بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات الجديدة لرفع كفاءة المستشفى.

رافق المحافظ فى جولته نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ود. محمد شوقى مدير مديرية الصحة ود. كريم سلام وكيل المديرية، ود. وليد شعيشعمدير مستشفى الحميات.



