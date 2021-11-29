ملكية الأجانب بالأسهم السعودية تتراجع 3.4 مليار دولار خلال أسبوع

سجلت قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بسوق الأسهم السعودية "تداول"، تراجعًا خلال الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر / تشرين الثاني 2021، مقارنة بالأسبوع السابق.

وهبطت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي إلى نحو 298.33 مليار ريال (79.71 مليار دولار)، مقابل 311.054 مليار ريال (82.83 مليار دولار) بالأسبوع السابق.

وسجلت قيمة ملكية المستثمرين المؤهلين بالأسهم السعودية تراجعًا بلغ نحو 9.773 مليار ريال؛ لتهبط إلى 239.422 مليار ريال، مقارنة بنحو 249.195 مليار للأسبوع السابق.

كما هبطت قيمة ملكية المستثمرين الاستراتيجيين بنحو 2.64 مليار ريال؛ لتصل إلى 49.331 مليار ريال، مقارنة مع 52 مليار بنهاية الأسبوع السابق.

كما تراجعت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين الخليجيين بواقع 1.497مليون ريال لتتراجع إلى 49.808 مليار ريال، مقارنة بـ51.305 مليار ريال للأسبوع السابق.

وهبط المؤشر العام للسوق "تاسي" نحو 3.5%، وهي أعلى خسائر أسبوعية للمؤشر منذ نهاية شهر أكتوبر / تشرين الأول 2020، فاقدًا 411 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 11،299.45 نقطة.

وبلغت الخسائر السوقية خلال الأسبوع 343.15 مليار ريال؛ ليهبط رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بـ "تداول" إلى 9.96 تريليون ريال، مقابل 10.3 تريليون ريال، بنهاية الأسبوع الماضي.