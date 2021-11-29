خسائر نفط عُمان تتخطى 3.6 دولار للبرميل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الاثنين، تراجع سعر نفط عمان تسليم شهر يناير / كانون الثاني القادم، بواقع 3.67 دولار للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر يناير / كانون الثاني، تراجع إلى 72.77 دولار للبرميل، مقارنة بسعره يوم الجمعة الماضي عند 76.44 دولار.

وعالميًا ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يناير / كانون الثاني القادم، بنسبة 4.64 بالمائة، في الساعة 9:50 صباحًا بتوقيت جرينتش، ليصل إلى 71.31 دولار للبرميل، رابحًا 3.16 سنتًا للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم يناير / كانون الثاني بنسبة 3.93 بالمائة، ليصل إلى مستوى 75.58 دولار للبرميل، رابحًا 2.86 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة.

 

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