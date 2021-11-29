النفط يسجل ارتفاعا حادا.. برنت عند 75.72 دولارا

تسجل أسعار النفط ارتفاعا حادا اليوم في بداية الأسبوع الذي يبدو أنه سيكون حافلا بالأحداث بين تقييم الطلب والمفاوضات بشأن الطاقة النووية الإيرانية واجتماع "أوبك+"، بعد انخفاضها الكبير الجمعة بسبب الكشف المتحورة الجديدة أوميكرون.



ونحو الساعة 10،25 بتوقيت غرينتش (11،25 بتوقيت باريس) ارتفع سعر برميل خام برنت تسليم يناير 4،13 في المائة إلى 75،72 دولارًا.



في نيويورك ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للشهر نفسه 4،67 في المائة إلى 71،33 دولارًا.



وكانا النفطان المرجعيان خسرا أكثر من عشرة في المائة الجمعة خلال جلسة واحدة في سابقة منذ الأشهر الأولى من تفشي الوباء.



وقال أفتار ساندو المحلل في مجموعة "فيليبس فيوتشرز" إن النفط الخام يستعيد قوته الإثنين بعد الصدمة الناجمة عن الإعلان عن اكتشاف متحورة جديدة لكورونا في جنوب إفريقيا.



وأضاف أن المخاوف بشأن هذه المتحورة الجديدة التي يمكن أن تعرقل الانتعاش الاقتصادي وخطط بعض المصارف المركزية، لم يتم تبديدها.

ووفقا للفرنسية حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المتحورة أوميكرون تمثل خطرا كبيرا جدا على المستوى العالمي.



وأكدت أن نقاطا عديدة ما زالت مجهولة، من قدرة المتحورة على العدوى والحماية التي تؤمنها اللقاحات الحالية المضادة لكوفيد-19، وشدة الأعراض.



في الوقت نفسه، اتخذت دول كثيرة تدابير تعرقل حركة البضائع والأشخاص، مما يزيد من ضعف الطلب على النفط الخام.



في الولايات المتحدة التي أعيد فتحها للعالم في أوائل نوفمبر سيتم إغلاق الحدود اعتبارًا من الإثنين أمام المسافرين من ثماني دول في جنوب إفريقيا. وقررت اليابان الإثنين إغلاق حدودها أمام جميع الزوار الأجانب ومثلها اسرائيل منذ مساء الأحد.



وفي هذه الأجواء، يتوقع أن يكون اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في إطار "أوبك+" حاسما.

