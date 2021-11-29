روسيا: لدينا احتياطي نفطي يكفي لمدة 30 عاما واحتياطات الغاز تكفي 50 عاما



قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن احتياطيات روسيا النفطية ستستمر لمدة 30 عاما على الأقل، بينما ستستمر احتياطيات الغاز لمدة 50 عاما.

وأضاف نوفاك -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية- "لدى روسيا احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، وفي ظل الظروف الحالية ومستويات الإنتاج، يكفي احتياطي النفط الروسي لنحو 30 عاما، واحتياطيات الغاز - نحو 50 عاما"، موضحا أنه على الرغم من عملية انتقال الطاقة فإن روسيا واثقة من إمكانية بيع احتياطياتها من النفط والغاز.

وأكد "نعتقد أنه في السنوات القادمة سيكون هناك طلب على هذه الموارد في أسواق الطاقة"، مشيرا إلى أن آسيا ستظل الوجهة الرئيسية لنمو الصادرات، فعلى سبيل المثال، ارتفعت صادرات النفط إلى الصين ستة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية، كما تتزايد صادرات الغاز - فقد بلغ حجمها 13.4 مليار متر مكعب في نهاية نوفمبر 2021.