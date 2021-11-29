بث مباشر.. قرعة مونديال الأندية 2021 بمشاركة الأهلي
يترقب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم قرعة كأس العالم للأندية في نسخة البطولة الجديدة التي ستقام العام القادم في الإمارات.
واكتمل عقد الأندية المشاركة في المونديال هذا العام، وأصبحنا على بُعد دقائق من تحديد مباريات البطولة، وهنا نتعرف على القنوات الناقلة للقرعة وطريقة مشاهدتها عبر الإنترنت.
موعد قرعة كأس العالم للأندية
موعد قرعة كأس العالم للأندية هو يوم الإثنين 29 نوفمبر 2021، وستقام في مدينة زيورخ بسويسرا.
وتنطلق مجريات القرعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية
تذاع قرعة كأس العالم للأندية على قنوات "بي إن سبورتس"، وتخصص عادةً المجموعة القطرية قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" لنقل الأحداث المماثلة.
الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2021
بالميراس كوبا ليبرتادوريس
تشيلسي دوري أبطال أوروبا
الهلال دوري أبطال آسيا
الأهلي دوري أبطال إفريقيا
مونتيري دوري أبطال الكونكاكاف
أوكلاند سيتي مرشح من اتحاد أوقيانوسيا
الجزيرة الدوري الإماراتي
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