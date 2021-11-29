بث مباشر.. قرعة مونديال الأندية 2021 بمشاركة الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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يترقب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم قرعة كأس العالم للأندية في نسخة البطولة الجديدة التي ستقام العام القادم في الإمارات.

 

واكتمل عقد الأندية المشاركة في المونديال هذا العام، وأصبحنا على بُعد دقائق من تحديد مباريات البطولة، وهنا نتعرف على القنوات الناقلة للقرعة وطريقة مشاهدتها عبر الإنترنت.

 

موعد قرعة كأس العالم للأندية

موعد قرعة كأس العالم للأندية هو يوم الإثنين 29 نوفمبر 2021، وستقام في مدينة زيورخ بسويسرا.

 

وتنطلق مجريات القرعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت أبوظبي.

 

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية

تذاع قرعة كأس العالم للأندية على قنوات "بي إن سبورتس"، وتخصص عادةً المجموعة القطرية قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" لنقل الأحداث المماثلة.

 

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2021

 

بالميراس كوبا ليبرتادوريس

 

تشيلسي دوري أبطال أوروبا

 

الهلال دوري أبطال آسيا

 

الأهلي دوري أبطال إفريقيا

 

مونتيري دوري أبطال الكونكاكاف

 

أوكلاند سيتي مرشح من اتحاد أوقيانوسيا

 

الجزيرة الدوري الإماراتي

 

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