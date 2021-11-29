بث مباشر.. قرعة مونديال الأندية 2021 بمشاركة الأهلي

يترقب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم قرعة كأس العالم للأندية في نسخة البطولة الجديدة التي ستقام العام القادم في الإمارات.

واكتمل عقد الأندية المشاركة في المونديال هذا العام، وأصبحنا على بُعد دقائق من تحديد مباريات البطولة، وهنا نتعرف على القنوات الناقلة للقرعة وطريقة مشاهدتها عبر الإنترنت.

موعد قرعة كأس العالم للأندية

موعد قرعة كأس العالم للأندية هو يوم الإثنين 29 نوفمبر 2021، وستقام في مدينة زيورخ بسويسرا.

وتنطلق مجريات القرعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية

تذاع قرعة كأس العالم للأندية على قنوات "بي إن سبورتس"، وتخصص عادةً المجموعة القطرية قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" لنقل الأحداث المماثلة.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2021

بالميراس كوبا ليبرتادوريس

تشيلسي دوري أبطال أوروبا

الهلال دوري أبطال آسيا

الأهلي دوري أبطال إفريقيا

مونتيري دوري أبطال الكونكاكاف

أوكلاند سيتي مرشح من اتحاد أوقيانوسيا

الجزيرة الدوري الإماراتي