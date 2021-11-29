حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 29-11-2021

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين الموافق الـ29 من نوفمبر 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس

وتوقعت الهيئة أن يكون طقس الغد معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبروة على كافة الأنحاء خلال فترات الليل.

حالة الطقس غدا

وأكدت "الأرصاد" على وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدت القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأشارت الهيئة إلى وجود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة "30% تقريبا"، لافتة إلى وجو نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فرات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة 27 13

الإسكندرية 24 16

وداي النطرون 28 16

طنطا 27 16

شبين الكوم 27 16

بورسعيد 25 16

سيوة 25 14

دمياط 25 16

العريش 26 16

رفح 26 16

الأقصر 34 16

قنا 33 15

أسوان 35 16

الوادي الجديد 35 14

حلايب 29 20

رأس حدربة 28 20