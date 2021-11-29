"السيسي" يستقبل رئيس شركة هانوا الكورية الجنوبية للصناعات العسكرية والدفاعية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس التنفيذي لشركة هانوا الكورية الجنوبية للصناعات العسكرية والدفاعية، وذلك بحضور الفريق الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، واللواء أسامة عزت، رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة.

استعراض فرص تعميق التعاون المشترك مع كوريا الجنوبية



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء الذي تم على هامش فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية «إيديكس 2021»، تناول استعراض فرص تعميق التعاون المشترك في ضوء إمكانيات الشركة التكنولوجية والتصنيعية الحديثة.