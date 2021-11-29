موانئ بورسعيد تتداول 30 سفينة وتشحن 3960 طن صودا ك أو ية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سجلت موانئ بورسعيد  دخول وخروج 30 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 7 سفن ويوجد على الأرصفة 3 سفن

ومن المنتظر وصول 6 سفن. وأضافت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات وخروج 3 سفن حاويات،
ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينتي بضائع عامة ويوجد على الرصيف سفينة بضائع عامة.
وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة جنسيتها مالطا ويبلغ طولها 96 مترا والغاطس 7 أمتار لشحن 3960 طن صودا ك أو ية من الميناء. ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وعمليات التفريغ على الأرصفة.

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