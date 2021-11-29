روسيا تعلن قدرتها على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا



أعلن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي عن أن روسيا لديها القدرات لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا حتى مايو 2022 كجزء من اتفاقية "أوبك +"وأن شركات النفط ليس لديها أي مشاكل في القيام بذلك.

وقال نوفاك -على هامش اجتماع منتدى أعمال الطاقة الروسي-الصيني، وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "لا أرى أي مشكلة في ذلك. جميع شركاتنا تؤكد أنها مستعدة للعودة إلى الأحجام التي كانت قبل التخفيض. إذا واصلنا زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل، فبحلول مايو سنصل إلى المستوى الذي كان من قبل التخفيض ".

وفي وقت سابق، أعرب عدد من الخبراء عن شكوكهم بشأن قدرة روسيا على زيادة إنتاج النفط ضمن حصة أوبك +.

يذكر أن وزراء أوبك + سيناقشوا مستويات الإنتاج لشهر يناير في اجتماع يعقد في الأول والثاني من ديسمبر، وحتى الآن، تحدثت معظم دول التحالف لصالح الإبقاء على معدل استئناف الإنتاج عند 400 ألف برميل يوميا في يناير وحتى فبراير.

ويتوقع منتجو النفط في أوبك + تباطؤا موسميا في الطلب في فصل الشتاء وحتى زيادة المعروض من النفط في الربع الأول من عام 2022 وسط عمليات إغلاق جديدة بسبب فيروس كورونا.