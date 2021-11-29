100 مليون دولار قرض ياباني لدعم الموازنة العامة في الأردن

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، والسفير الياباني في عمان شامازاكي كاورو، والممثل المقيم لمكتب جايكا في عمان تشي ميهارا، اليوم الاثنين، في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مذكرات تفاهم بين الحكومتين الأردنية واليابانية، تقدم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بموجبها قرضا بقيمة 100 مليون دولار، لدعم الموازنة العامة ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها المملكة ولتعزيز الحماية الاجتماعية.



وبحسب بيان صحفي للوزارة، اليوم، فإن القرض الموقع يعد جزءا من قرض إجمالي بقيمة 300 مليون دولار، جرى التقدم بطلبه من الحكومة اليابانية لدعم الموازنة، لاحقًا لمؤتمر لندن لدعم الأردن والذي عقد عام 2019.



وأوضح الشريدة أن هذا القرض هو الخامس الذي يُقدم من الجانب الياباني كدعم مباشر للموازنة العامة منذ عام 2014 للمساهمة في تغطية نفقات الميزانية العامة، بالإضافة إلى قرض قدم عام 2012 لدعم مشاريع رأسمالية في الموازنة العامة، والذي يأتي كدعم طارئ للاستجابة لتداعيات الجائحة في الأردن، وبشروط مالية ميسرة جدا، ضمن حزمة الإجراءات التخفيفية التي أقرها مجلس الوزراء. وأكد أن تقديم واستدامة المساعدات الخارجية للأردن يعكس مدى الاحترام والتقدير من قبل المجتمع الدولي للأردن ودوره الإقليمي والعالمي بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية للأردن وحجم التحديات والأعباء التي يواجهها وأثرها على الأردن، والقطاعات المختلفة، وخاصة تبعات الأزمة السورية والتحدي العالمي الناجم عن تفشي وباء كورونا. وأعرب الشريدة عن شكره وتقديره لحكومة وشعب اليابان على الدعم المتواصل للمملكة، وتفهم اليابان للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن نتيجة تداعيات الأزمة في المنطقة، مؤكدًا أن الأردن يولي أهمية كبيرة لعلاقاته الثنائية مع اليابان.



وأكد عمق وتاريخ العلاقات التي تربط الجانبين، والسعي الجاد من قبلهما لتعزيز أواصر التقارب من خلال تطوير آليات التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأشاد الشريدة بالدور الذي تضطلع به الحكومة اليابانية بمختلف مؤسساتها في دعم العديد من البرامج ذات الأولوية التنموية في المملكة، حيث قدمت الحكومة اليابانية خلال عام 2021 منحتين بقيمة نحو 4ر27 مليون دولار، لتمويل مشروع تأهيل محطة "زي" للتزويد بالمياه وتعزيز المنظومة الأمنية. وأعرب السفير الياباني كاورو، من جانبه، عن أمله بأن يسهم القرض الجديد في دعم جهود الحكومة الأردنية التنموية وأن يساعد في التعافي المبكر من الأثر الاقتصادي الذي خلفته الجائحة على المملكة.