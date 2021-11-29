بيدري يعلق على فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب شاب في العالم
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عبر الإسباني بيدري لاعب برشلونة، عن سعادته الكبيرة بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب شاب في عام 2021 خلال الحفل الذي تقيمه مجلة فرانس فوتبول في باريس.
وقال بيدري:" سأستمر بالتعلم لاطور من مستواه، الحصول على هذه الجوائز هي حافز لتقديم الكثير".
وأضاف:"سرعة تطوري واندماجي بالفريق كانت بسبب نصائح قادة البارسا، انني كولي منذ الطفوله ومتحكس للغاية باللعب تحت قيادة تشافي الذي اعتبره أحد اساطيري".
وتابع:"آمل يومًا ما ان استطيع الفوز بالكرة الذهبية، لكنني أعلم أن الأمر بعيد جدًا وعلي أن أعمل جاهدًا من أجل تحقيق ذلك".
وواصل:"هناك الكثير من المواهب في برشلونة وهذا الأمر مصدر للسعاده فالبارسا يعتمد على شبابه في الملعب وهذا يعطينا المزيد من الطاقه بكل تأكيد".
وأشار:" أشعر يالفخر برؤية جافي ونيكو بالفريق.. هم يشاركون لأنهم يستحقون ذلك".