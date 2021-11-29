بيدري يعلق على فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب شاب في العالم

عبر الإسباني بيدري لاعب برشلونة، عن سعادته الكبيرة بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب شاب في عام 2021 خلال الحفل الذي تقيمه مجلة فرانس فوتبول في باريس.

وقال بيدري:" سأستمر بالتعلم لاطور من مستواه، الحصول على هذه الجوائز هي حافز لتقديم الكثير".

وأضاف:"سرعة تطوري واندماجي بالفريق كانت بسبب نصائح قادة البارسا، انني كولي منذ الطفوله ومتحكس للغاية باللعب تحت قيادة تشافي الذي اعتبره أحد اساطيري".

وتابع:"آمل يومًا ما ان استطيع الفوز بالكرة الذهبية، لكنني أعلم أن الأمر بعيد جدًا وعلي أن أعمل جاهدًا من أجل تحقيق ذلك".

وواصل:"هناك الكثير من المواهب في برشلونة وهذا الأمر مصدر للسعاده فالبارسا يعتمد على شبابه في الملعب وهذا يعطينا المزيد من الطاقه بكل تأكيد".

وأشار:" أشعر يالفخر برؤية جافي ونيكو بالفريق.. هم يشاركون لأنهم يستحقون ذلك".