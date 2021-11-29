بعد فتح العمرة للمصريين.. أسماء لقاحات كوورنا المعتمدة في السعودية وخطوات الحصول عليها

منوعات
بوابة الفجر
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كشفت وزارة الداخلية السعودية السماح باستقبال المعتمرين من الدول المسموح لها بالسفر المباشر إلى المملكة بتأشيرة العمرة، ومن ضمنها مصر، دون اشتراط لتطبيق نظام الحجر المؤسسي عليهم، بشرط الحصول على جرعتي لقاح فيروس كورونا المعتمد داخل السعودية.

 

الدول التي سيتم السماح لها بالقدوم المباشر للسعودية

كما قالت الوزارة إنه مع تمام الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1-12-2021، سيتم السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية من 6 دول، وهى:

مصر
إندونيسيا
باكستان
البرازيل
فيتنام
الهند

دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارجها، مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي داخل المملكة العربية السعودية.

أما المعتمرين القادمين من خارج المملكة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمدة من جانب منظمة الصحة العالمية سيخضعون إلى الحجر المؤسسي داخل المملكة لمدة 3 أيام وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي داخل فنادق المملكة العربية السعودية، يقوم المعتمر بتقديم شهادة مسحة فيروس كورونا “pcr” بنتيجة سلبية.

ونقدم لكم، أسماء لقاحات كورونا المعتمدة في السعودية، وكيفية الحصول عليها من وزارة الصحة والسكان في مصر.

 

اللقاحات المعتمدة داخل المملكة

فايزر بيوتنيك Pfizer-BioNTech.
موديرنا Moderna.
أكسفورد أسترازينيكا Oxford-Astrazeneca.
جونسون Janssen.
سينوفارم Sinopharm.
سينوفاك Sinovac.

 

ذكرت وزارة الصحة المصرية طريقة أخرى لتسجيل بيانات المصريين الراغبين في الحصول على اللقاح المعتمد، عبر الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل بيانات الراغبين في الحصول على اللقاح عبر رابط تسجيل موقع لقاح كورونا، والخطوات كالتالي:

 

  • الدخول على الموقع الإلكتروني من هنا
  • اختيار التسجيل لطلب اللقاح، ثم الضغط على اختيار تطعيم بغرض السفر.
  • كتابة كافة البيانات المطلوبة، وفي خانة الجنسية يتم "اختيار مصري- إعادة تطعيم لأغراض السفر".
  • استكمال الإجراءات والبيانات وتأكيد عملية التسجيل.
  • سيتم إرسال رسالة لتأكيد التسجيل.
وزارة الداخلية السعودية لقاح فيروس كورونا مصر أسماء لقاحات كورونا وزارة الصحة المصرية
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