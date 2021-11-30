الطبيبة المكتشفة لمتحور كورونا الجديد توجه نصيحة للمواطنين

قالت الدكتورة أنجليكا كوتزي الطبيبة المكتشفة لمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، إن عددًا كبيرًا من مصابي المتحور الجديد تماثلوا للشفاء، متابعة: “معدل الإصابات به في جنوب إفريقيا، وصل إلى 10.7% من جملة الحالات المصابة بكورونا المسجلة حديثًا، وهذا يعني أن المتحور ينتشر بسرعة، لأن معدل الإصابة أمس كان 9.8%”.

وأوضحت "كوتزي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc"، أنه حتى الآن أفضل وقاية من هذا المتحور، تتمثل في الحصول على اللقاحات المضادة لوباء كورونا".

ونوهت بأنه لا يمكن الجزم بأن اللقاحات فعالة مع هذا المتحور أيضًا، مشددة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة، علاوة على الحرص على غسل اليدين باستمرار.