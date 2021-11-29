بعد تتويجه بالكرة الذهبية.. ماذا قدم ليونيل ميسي في 2021؟ (أرقام مرعبة)



توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خلال عام 2021، وذلك خلال حفل جوائز الأفضل في العالم التي أقيم مساء الاثنين، من جانب مجلة "فرانس فوتبول"، في العاصمة الفرنسية باريس.

وتفوق ليونيل ميسي على العديد من نجوم الكرة العالمية أبرزهم، وكريم بنزيما نجم ريال مدريد وروبرت ليفاندوفيسكي نجم بايرن ميونيخ وجورجينيو لاعب وسط تشيلسي وإيطاليا، وكريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، ومحمد صلاح نجم ليفربول.

ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه

وفاز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه كأكثر لاعب تتويجًا بالجائزة عبر التاريخ، حيث سبق وحصد اللاعب الأرجنتيني جائزة الأفضل في العالم أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، قبل أن يحصد الجائزة هذا العام.

ماذا قدم ليونيل ميسي ليتوج بجائزة الكرة الذهبية؟

خاض ليونيل ميسي 53 مباراة في العام الجاري 2021 مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين، سجل 43 هدفًا، وصنع 14 هدفًا، وحصد جائزتي هداف الدوري الإسباني، وهداف بطولة كوبا أمريكا.

فاز النجم الأرجنتيني بجائزة "رجل المباراة" 27 مرة، وحصل على جائزة لاعب الموسم في إسبانيا، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في بطولة كوبا أمريكا، وأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في البطولة القارية.

توج ليونيل ميسي مع برشلونة بكأس ملك إسبانيا، كما فاز بلقب بطولة كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين للمرة الأولى في تاريخه.

