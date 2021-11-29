قفزة في عقود شراء المنازل في أمريكا في أكتوبر بالرغم من ارتفاع معدلات الرهن العقاري



قفزت عقود شراء المنازل القائمة في الولايات المتحدة في أكتوبر، مرتدة عن هبوط في الشهر السابق، مع إقبال المشترين على شراء العقارات وسط توقعات بارتفاع أسعار الرهون العقارية.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الاثنين إن مؤشرها لمبيعات المساكن القائمة، على أساس العقود الموقعة، ارتفع 7.5% الشهر الماضي إلى 125.2.

وكانت أغلب التوقعات تدور حول أن عقود الشراء، التي تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين، سترتفع 0.9% أكتوبر تشرين الأول.

وعلى أساس سنوي تراجعت عقود شراء المساكن القائمة 1.4% الشهر الماضي.

وأدى نقص في المعروض من العقارات إلى نمو في خانة العشرات لأسعار المساكن في أكبر اقتصاد في العالم.