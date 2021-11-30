أكرم حسني يكشف كيف ساعده "أبو حفيظة" في اقتحام عالم التمثيل

قال الفنان أكرم حسني،إنه حصل من خلال برنامجه "أبو حفيظة" على الثقة أمام الجمهور مشيرا إلى أن المشاهدات كانت فى ارتفاع كبير وانتشار أكثر، ومن هنا جاءت انطلاقته.

وأكد خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس والمذاع على فضائية DMC أنه كان يرغب طوال الوقت في العمل بالتمثيل وكان يبحث عن فرصة جاءت مع المخرج رامى رزق الله عندما شجعه عل اسكتشات "أبو حفيظة"



ولفت إلى أن المواضيع التي كان يقدمها في أبو حفيظة، مميزة ومختلفة تمامًا.

وأشار إلى أن المطرب عماد كمال كان من فريق العمل وأبدع طول فترة عرض البرنامج، فهو يتمتع بصوت رائع وخامة مختلفة.