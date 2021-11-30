محمد هنيدي يسخر من فوز ميسي بجائزة الكرة الذهبية

الفجر الفني
هنيدي
هنيدي
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سخر الفنان  محمد هنيدى، من اختيار ليونيل ميسى، النجم الأرجنتينى، للفوز بجائزة الكرة الذهبية، للمرة السابعة.


ونشر صورة للفنان تامر حسنى والراحل طلعت زكريا من فيلم سيد العاطفى مدون عليها انصدمت.. نهاية غير متوقعة بالمرة".


وقال ميسي خلال تصريحاته عقب الفوز بالجائزة: " في الحقيقة إنه أمر عظيم أن أكون بينكم اليوم، أريد شكر كل زملائي في برشلونة وباريس وزملائي ايضًا في الأرجنتين".

أضاف: "خلال المواسم الماضية كانت لحظات صعبة، لم يكن أحد يعرف ماذا سوف يحدث في المُستقبل،  كان هنالك أحاديث حول تغيير الوجهة ومن ثم استقريت في باريس، أنا سعيد، أريد الاستمرار بالمشوار ومسيرتي".

وتابع، متطلع لمزيد من التحديات مع فريقي الجديد، أعتقد هذه الجائزة استثنائية، أعتقد تحقيق الكوبا كان استثنائي، حققنا حلم لطالما انتظاره، أود أن أشكر جميع زملائي السابقين في برشلونة، ولجميع زملائي في المنتخب الأرجنتيني،

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