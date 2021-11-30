اليوم.. عرض فيلم "أبو صدام" فى المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض اليوم، الثلاثاء الفيلم المصري "أبو صدام" للمخرجة نادين خان، المشارك في المسابقة الدولية للدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فى السادسة والنصف مساء، فى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

"أبو صدام" من بطولة محمد ممدوح، أحمد داش، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم سيد رجب، علي قاسم، علي الطيب، هديل حسن، وهو قصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت.

وتدور أحداثه فى 60 دقيقة، حول سائق تريلا ذى خبرة فى عمله، يحصل على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، وبينما يحاول إنجاز مهمته على أكمل وجه، يتعرض لموقف يجعل الأمور تخرج عن سيطرته.