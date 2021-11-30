أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30-11-2021

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاع المعدن الأصفر عالميًا أمس ليرتفع سعر جرام الذهب بنحو 4 جنيهات في تعاملات الإثنين.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 نحو 791 جنيهًا.



عيار 18 نحو 677 جنيهًا.



عيار 24 نحو 908 جنيهًا.



والجنيه الذهب سجل نحو 6328 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت أسعار الذهب الإثنين 29 نوفمبر بعد أن عززت المخاوف بشأن تأثير متحور أوميكرون جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وزاد الطلب الفعلي على الذهب في آسيا الأسبوع الماضي مع تراجع الأسعار واستعداد المتعاملين في الهند لزيادة محتملة في الشراء مع ارتفاع وتيرة موسم الزواج.



هذا وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1793.72 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% عند التسوية إلى 1793.2 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 23.38 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 2.3% إلى 976.01 دولار، كما ارتفع البلاديوم 2.7% إلى 1794.69 دولار.