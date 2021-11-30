تحالف دعم الشرعية في اليمن ينفذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الثلاثاء، ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وطلب تحالف دعم الشرعية، من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وشدد التحالف على أنه ستيخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

كما اتهم التحالف الحوثيين بشن "هجمات عدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب"، مشيرا إلى أنها "تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.