أسعار العملات اليوم الثلاثاء 30-11-2021 في البنوك

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 30-11-2021، أمام الجنيه المصرى وتشهد أسعار العملات حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة بالبنوك المصرية، ليثبت سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وجاءت أسعار العملات اليوم على النحو التالي:


أسعار العملات اليوم  مقابل الجنيه المصري


سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وجاءت اسعار الدولار في البنوك اليوم على النحو التالي:

سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصري
15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مفابل الجنيه فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.09 للشراء، 18.27 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند سعر 20.98 جنيه للشراء، 21.27 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، حبث سجل سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم
استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.25 جنيه، حسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك الأهلى المصري.

 

 

 

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