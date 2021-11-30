الأرصاد: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الثلاثاء، يشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وتتوقع الأرصاد أنه يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، أكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.



شوائب عالقة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

نشاط رياح

وتتوقع الأرصاد وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجة



