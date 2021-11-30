ننشر جدول امتحان الصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2021 للصف الأول الثانوي، بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا" stem.



وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية جدول امتحان الصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين، كما يلي:



جدول امتحان الصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين.. تبدأ الاختبارات يوم 5 ديسمبر بالأحياء واللغة العربية وتربية دينية، وأحياء عملي.

جدول امتحان الصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين.. الاثنين 6 ديسمبر مواد ميكانيكا واللغة الإنجليزية والديناميكا عملي.

جدول امتحان الصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين.. الثلاثاء 7 ديسمبر، الرياضيات وعلوم الأرض وحاسب آلى، وعلوم الأرض، عملي.

جدول امتحان الصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين.. الأربعاء 8 ديسمبر مواد الكيمياء ودراسات اجتماعية والكيمياء عملي.

جدول امتحان الصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين.. الخميس 9 ديسمبر الفيزياء واللغة الثانية، والفيزياء عملى.



ووفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تبين أنه يتم إجراء الامتحان العملي على فترات لكل تجربة، ويتم امتحان الفصل الواحد في فترة دراسية واحدة مع إعداد المعامل لذلك.

وعدم عقد امتحان للحاسب الآلى والتربية الدينية للتخفيف في الوقت، واستمرار حصص المواد الدراسية لبقية الفصول ويتم تشكيل لجنة من التخصصات الأخرى لتنظيم سير العلم أثناء اختبارات العملى، على أن يكون مدرسو المادة جميعهم هم المتواجدون داخل المعمل بمصاحبة الموجه المتابع.