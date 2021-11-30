لأول مرة.. جامعة الأزهر تناقش رسالة دكتوراه حول روايات أحمد خالد توفيق

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رسالة الدكتوراه
رسالة الدكتوراه
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تناقش جامعة الأزهر لأول مرة رسالة دكتوراه حول روايات الدكتور أحمد خالد توفيق، اليوم الثلاثاء، في قاعة الأستاذ الدكتور محمد علد الله دراز، في كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية.


الباحثة «زينب طاهر محمد جودة»، المدرس المساعد بقسم الأدب والنقد بجامعة الأزهر ستناقش رسالة الدكتوراه التي اختارت أن يكون موضوعها حول روايات الراحل  أحمد خالد توفيق بعنوان «تقنيات السرد في سلسلة ما وراء الطبيعة للروائي أحمد خالد توفيق».

 

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الأستاذة الدكتورة آمال كمال ضرار أستاذ ورئيس قسم الأدب والنقد بالكلية والأستاذ الدكتور زهران محمد جبر أستاذ الأدب والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، والأستاذة الدكتورة أسماء شوقي شريف أستاذ الأدب والنقد المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور والأستاذ الدكتور محمد زكريا عنان أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

جامعة الأزهر رسالة دكتوراه حول روايات أحمد خالد توفيق روايات الدكتور أحمد خالد توفيق وراء الطبيعة للروائي أحمد خالد توفيق

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