8 مرات تغطية البنوك الكويتية لسندات "المركزي"

الاقتصاد
بوابة الفجر
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طرح بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء سندات وتورق مقابل بقيمة 360 مليون دينار، وبمعدل عائد 1.25%.

وحسب البيانات المنشورة على المركزي، تمت تغطية الإصدار بواقع 7.96 مرة، علمًا بأن إجمالي الطلب عليه بلغ 2.87 مليار دينار.

وبلغ أجل تلك السندات 6 أشهر؛ إذ تستحق في 31 مايو المقبل؛ وذلك وفق المركزي.

ويتوافق أجل وعائد ذلك الإصدار مع أخر طرح لبنك الكويت المركزي في 17 نوفمبر الجاري والبالغ قيمته 240 مليون دينار.

يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض، وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة.

أما التوريق هي عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها

 

 

 

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