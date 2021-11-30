البحوث الفكلية تعلن موعد بدء فصل الشتاء رسميا

كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور جاد القاضي، عن موعد بدء فصل الشتاء رسميا.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن فصل الشتاء سيبدأ في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم الثلاثاء، الموافق 21 ديسمبر المقبل، في حوالى الساعة 6:00 م بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويستمر نحو 88 يوما و23 ساعة و35 دقيقة.



ووفقا للحسابات الفلكية، تبين أن نهار ذلك اليوم سيكون هو أقصر نهار في عام 2021، وليله هو أطول ليل فيها، ويكون ظل الإنسان على الأرض أطول ما يمكن.



وأكد “القاضي"، أنه في هذا اليوم سيميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس التي تكون في هذا الوقت فوق مدار الجدي مباشرة عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا، وتبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها في السماء وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال.

وعن حالة الطقس اليوم، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجة