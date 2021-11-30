كتب عمار الحميقاني: ما قدمته الإمارات من تضحيات في عدن والجنوب ومأرب لم تقدمه أي قوة في اليمن

تقف الكلمات عاجزة عن التعبير أمام استبسال وبطولة وشجاعة ضباط وجنود القوات الإماراتية والمقاومة المخلصة وما قدموه من تضحيات جسيمة في عدن ولحج وأبين ومأرب وغيرها من المحافظات والمناطق اليمنية وتبقى الأحرف حائرة تبحث عن الكلمات المعبرة والمعنى العميق لنوفيهم حقهم فهم شهداء الواجب الذين أبلوا بلاء حسنا في ميادين الشرف والشهادة ومنهم تعلمنا معنى الشهادة وقيمتها وتعلمنا معنى كلمة وطن والدفاع عنه.

إن التاريخ لن ولم ننسى الضباط والجنود الإماراتيين الذين قدموا أرواحهم رخيصة وضحُوا بدمائهم الطاهرة لتحرير عدن وبقية المحافظات من مليشيات الحوثي وصالح ونقول لضباط وجنود الإمارات البواسل والشهداء الذين سقطوا في ميادين الشرف والعزة لن ننساكم وسندون وسيدون التاريخ تضحاياتكم وبطولاتكم بأحرف من ذهب وسترسم لكم الأجيال في عدن والجنوب عامة لوحة شرف ومجد وفخر واعتزاز وتقدير لكم يا بواسل الإمارات وستخلد فيها أسماءكم بأحرف من ذهب تقديرا وعرفانا منا لكم ولمواقفكم الداعمة لشرعية ولأمن واستقرار اليمن والجنوب خاصة كلنا نتذكر نزول قائد قوة التحالف في عدن العميد الركن علي الطنيجي القائد العام ومخطط تحرير عدن لحج وقاعدة العند وأبين ومساعديه المقدم سالم الدهماني والمقدم ركن محمد بن نهيلة.

لقد وضع الطنيجي خطة تحرير عدن والدو الذي لعبة الشهيد محافظ عدن اللواء جعفر بجمع الكلمة وبعد الدعم الذي تم من قبل القيادة الرشيدة للإمارات والتي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية أن اختياره قائدا للقوة يوم سبع وعشرين من رمضان1436هجرية 2015م للهجوم علي المطار كان له الأثر الفاعل في نفوس المقاومة والشعب والقوة الإماراتية التي قاتلت بشراسة لتحرير المطار وألحاق الهزيمة بمليشيات الحوثي وصالح والتي عجلت بتحرير عدن الكبري والمنطقة الوسطي جعولة بير أحمد والمدينة الخضراء وصبر وبعد ذلك تم الانطلاق إلى لحج ومن ثم العند.

لقد كان الطنيجي المفصل الحاسم في هذه المعارك يذكرنا يوم التحرير بأول شهيدين إماراتيين أستشهدُا بعملية تحرير مطار عدن في اخطر محور غازي علوان الشهيد الملازم عبدالعزيز الكعبي والرقيب أول سيف الفلاسي فبعد استشهاد عبدالعزيز الكعبي أصر القائد الطنيجي على مواصلة معارك التحرير وبعزيمة قوية فدخل عدن الكبري من جهة المعلا وواصل معركة التحرير واتجه صوب كريتر بكل شجاعة وعزيمة وقوة وتم تحريرها هكذا تميز فرسان وصقور الإمارات البواسل في معارك تحرير عدن ولحج وأبين وغيرها ولا ننسى دور المقاومة التي لعبت دورا كبيرا في بداية المعارك وأبلت بلاء حسن وكانت خير مساند للقوة الإماراتية في معارك التحرير.

فعلى الرغم من الوضع العصيب الذي كانت تمر به عدن حينها لسيطرة العدو الحوثي عفاشي على معظم مديرياتها ما عدى عدن الصغري ( البريقة ) كل ذلك لم يمنع الأبطال الإماراتيين من النزول والقتال المتواصل إلى أن تم تحرير عدن كاملة ومن ثم تحرير محافظة لحج وقاعدة العند وبعدها مباشرة تم تحرير أبين إن دل هذا على شيء فإنما يدل على وفاء الضباط والجنود الإماراتيين واخلاصهم وتفانيهم لدفاع عن اخوانهم وأهلهم في عدن وولائهم الوطني لبلدهم وطاعتهم لحكامه وقاداته ولهذا فإن التاريخ لن ينسى القادة والجنود الإماراتيين الذين ضحُوا بدمائهم الطاهرة وأرواحهم لتحرير عدن فبعد تحرير عدن ولحج والعند وأبين أكمل المسيرة العميد ركن راشد لغفلي حيث قام بتأمين عدن ومن عدن إلى معركة باب المندب.

وفي باب المندب لن ولم ينسى التاريخ الشهيدين محررا باب المندب وهما العقيد سلطان الكتبي والعقيد عبدالله السهيان المخططان والمنفذان مع المقاومة كل هذه التضحيات والدماء التي أريقت لشهداء دولة الإمارات في عدن واليمن ألا ترونها أيها المرجفون يامن تحاولون التقليل من تضحيات وجهود الإمارات وكرم الإمارات وسخاء دولة وشعب الإمارات فلا تسمعون للأصوات النشاز والأقلام المأجورة التي تحاول تقزيم الدور النضالي والتضحيات الجسيمة التي قام بها رجال وفرسان دولة الإمارات العربية المتحدة في عدن ولحج والعند وأبين ومأرب وغيرها من المحافظات ففي عدن أستشهد من بواسل الإمارات الشجعان أكثر من ستة عشر شهيد كانوا ضحية لعناصر القاعدة وداعش وفي مأرب أكثر من إثنين وخمسين شهيد لقد قاتل أشاوس الإمارات بكل قوة وثقة وشجاعة وولاء وطني لوطنهم وقياداته البارزة والشعب في عدن وفي الجنوب.

نعم قاتل شجعان وفرسان الإمارات في عدن ولحج وأبين والعند ومأرب وغيرها بكل بسالة وتضحية وقدمت الإمارات خيرة شبابها وقادتها العسكريين من الضباط والجنود الذين استشهدوا ببسالة دفاعا عن عدن وعن اليمن من المد الفارسي نعم قدمت الإمارات قوافل من الشهداء لم يقدمها أي حزب سياسي أو قوة يمنية أو قبيلة على الأرض فشهداء الإمارات أكثر من شهداء حزب الإصلاح الأخونجي الذي يتشدق اليوم ويقول أنه قدم شهداء وغيره من المتسلقين والمتملقين والجاحدين لتلك التضحيات للإخوة الإماراتين في عدن ومأرب وبقية المحافظات نقول للإمارات شكرا إمارات الخير شكرا لتضحياتكم ومواقفكم المساندة لشرعية والتي نقدرها جميعا في عدن ولحج وأبين ومأرب ومقدرين تلك التضحيات ومقامكم على رؤوسنا من فوق فلا تعيرون هذه الأصوات النشاز والحاقدة والحاسدة لهذا النصر لا تعيروهم أي اهتمام فهم قلة قليلة لا تمثل الشعب اليمني الذي يكن لكم كل الاحترام والتقدير سيروا على بركة الله فأنتم في وطنكم الثاني اليمن وبين أهلكم فتحية إجلال وتقدير واحترام لإمارات الخير.