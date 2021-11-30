سعر النفط الكويتي يهبط إلى 74.86 دولار للبرميل

انخفض سعر برميل النفط الكويتي في جلسة أمس الاثنين بواقع 2.94 دولار؛ ليصل إلى 74.86 دولار، مقابل 77.80 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي؛ وذلك وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالميًا، صعد خام برنت أمس بواقع 72 سنتًا ليبلغ 73.44 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.80 دولار لتصل إلى 69.95 دولار للبرميل.

وخفّض بنك مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت للربع الأول 2022 إلى 82 دولارًا للبرميل من 95 دولارًا للبرميل وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام مع تفشي متحور كورونا الجديد أوميكرون.

من جهة أخرى، رفع البنك توقعاته لسعر الخام في الربع الثالث من العام المقبل إلى 90 دولارًا للبرميل من 85 دولارًا للبرميل، مؤكدًا أن السوق قد تشهد عجزًا متزايدًا في المعروض في عام 2023.

كانت أسعار النفط قد سجلت انهيارًا يوم الجمعة الماضي بأكثر من 10%، في أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ أبريل 2020 بعد أن أثارت السلالة الجديدة من فيروس كورونا الهلع بين المستثمرين وزادت من المخاوف من إمكانية تزايد فائض المعروض في الربع الأول.

ونجحت أسعار النفط في تعويض بعض الخسائر أمس بعد انخفاض الجمعة الماضي؛ وذلك في الوقت الذي بحث فيه المستثمرون عن صفقات لكنهم ظل