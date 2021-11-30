تعاون بين الإمارات وكوريا لتمويل المشاريع الصغيرة

أكد أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن الإمارات تضع منذ قيامها الاستثمار في رأس المال البشري في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية.

حيث تعمل بصفة مستمرة على تطوير قدراته ومواهبه؛ لبناء كفاءات وطنية واعدة وتأهيلها؛ لتكون قادرة على قيادة مسيرة التنمية المستقبلية، وتطوير منظومة السياسات والتشريعات الوطنية إلى أرقى المستويات العالمية.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق البرنامج التدريبي لبناء الكفاءات التخصصية الوطنية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشتريات الحكومية بتعاون بين الإمارات وجمهورية كوريا، حسب بيان صحفي.

وبحسب الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاقتصاد الإماراتية، ووزارة الاقتصاد والمالية في جمهورية كوريا خلال سبتمبر 2020، ويشتمل البرنامج على 3 أهداف رئيسية وهي: إنشاء إطار مؤسسي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقوية نظام مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إدخال نظام المشتريات الحكومية لتنمية شركات القطاع.

وأشار الفلاسي إلى أن البرنامج سيعمل على تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من خلال نقل المعرفة من التجربة الكورية، والتي تعد أحد أفضل الممارسات العالمية.

وقال ونج سيوب زين، رئيس الفريق الكوري لدى برنامج KSP مع الجانب الإماراتي، إن البرنامج يسهم في تقوية العلاقات والتعاون بين الإمارات وكوريا، من خلال تقديم أفضل الخبرات الكورية من العديد من الجهات والمؤسسات الكورية؛ مما يؤكد أهمية هذا البرنامج في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

ويعد البرنامج التدريبي المكثف، الذي تبلغ مدته 6 أشهر فرصة مهمة لكافة المشاركين المواطنين؛ للاستفادة القصوى من التجربة الكورية حول تسويق منتجاتهم وابتكاراتهم في الأسواق المحلية والخارجية، ونقل المعرفة حول كيفية التغلب على التحديات.

يهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز تنافسية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، من خلال إيجاد ممكنات تسرع آليات التمويل وتطوير نموذج جديد لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وسيعمل البرنامج على تمكين ما يزيد على 15 مواطنًا ومواطنة ممثلين عن 12 جهة اتحادية ومحلية معنية بقطاع ريادة الأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشتريات الحكومية من الوصول إلى توصيات مشتركة، تتناسب مع بيئة الأعمال في الدولة بالاستفادة من التجربة الكورية.

يذكر أنه عقد ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، اجتماعًا عبر المنصات الافتراضية المرئية، مع نظيره يو هان-كو وزير التجارة بكوريا الجنوبية، خلال سبتمبر 2021 لبحث سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وكوريا وسبل دعمها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

واتفق الوزيران خلال الاجتماع على استئناف مناقشات لتوقيع اتفاقية اقتصادية استراتيجية متعددة الأطراف في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.