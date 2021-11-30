"فاينينشال تايمز": دبي وجهة المستثمرين بعد جائحة كورونا



ذكرت صحيفة فاينينشال تايمز البريطانية أن دبي تُعد وجهة الأثرياء الراغبين في الاستثمار في حقبة ما بعد جائحة كوفيد 19؛ حيث إنهم يرغبون في شراء المزيد مما تطرحه عليهم، سواء كانت عقارات أو أسهمًا أو أصولًا أو غيرها من الممتلكات.

ونشرت الصحيفة تقريرًا عن توجه دبي لإدراج 10 شركات تابعة لحكومتها في البورصة أكدت فيه أن هذا التوجه الذي وصفه بالطموح قد قوبل بترحيب وتجاوب شديدين من جانب الأسواق والمستثمرين منذ أعلنت عنه دبي أول مرة في مطلع الشهر الجاري؛ وفقًا لصحيفة البيان.

وسجلت قيمة بورصة دبي منذ ذلك الحين ارتفاعًا بنسبة تبلغ نحو العُشر؛ ما أضاف إلى التحسن في المشاعر الإيجابية التي تولدت بالفعل في الأوساط التجارية بدبي بعد تعافي اقتصادها على نحو ملحوظ من تداعيات الجائحة.

وأوضح أن غالبية هذه الأوساط ترى أن توجه دبي لطرح أسهم بعض شركاتها الحكومية في اكتتاب عام أولي يُعد قرارًا ناجحًا، ذلك أنه من المفترض أن بورصة الأسهم تعكس صحة الاقتصاد.

وأضاف أن الخصخصة الجزئية لبعض الشركات التابعة للحكومة ستساهم في إبراز الاقتصاد المتنوع في دبي على نحو أفضل.

وبين التقرير الخطوات المستقبلية المُنتظرة في مسيرة إدراج الشركات الحكومية بدبي في البورصة، فذكر أن الإمارة بصدد طرح أسهم هيئة كهرباء مياه دبي ديوا في اكتتاب عام أولي من المُنتظر أن تبلغ قيمته 100 مليار درهم.

بالإضافة إلى تأسيس صندوق صانع السوق قيمته 2 مليار درهم. ووصف التقرير هذه الخطوة بأنها عملاقة في سياق حملة لتعزيز قوة أسواق رأس المال المحلية.