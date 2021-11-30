الذهب يصعد بعد تحذيرات بشأن المتحور الجديد



ارتفعت أسعار الذهب اليوم 30 نوفمبر بعد أن حذر رئيس شركة Moderna من أن لقاحات كوفيد-19 لن تكون على الأرجح فعالة في مقاومة المتحور أوميكرون بقدر فعاليتها مع السلالة دلتا.

هذا وسيتابع المستثمرون عن كثب شهادة رئيس الفدرالي أمام الكونغرس هذا الأسبوع بعدما حذر أمس الاثنين من أن سلالة كوفيد-19 الجديدة شوشت على توقعات البنك المركزي عن التضخم وأن الأسعار قد تواصل الصعود لفترة أطول مما كان يُعتقد.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1790.92 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:28 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 لتسجل 1792.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 22.84 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين 1.4% إلى 949.55 دولار بينما زاد البلاديوم 0.1% إلى 1795.91 دولار.