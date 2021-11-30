أسعار النفط تتراجع بعد التشكيك بفعالية اللقاحات ضد المتحور الجديد



تراجعت أسعار النفط لتتخلى عن مكاسبها الثلاثاء 30 نوفمبر، لتنخفض بذلك بأكثر من دولارين مع تراجع أسواق المال بشكل عام بعد أن أثارت مقابلة مع الرئيس التنفيذي لـ Moderna الشكوك حول فعالية اللقاحات المضادة لكورونا في مواجهة المتحور الجديد أوميكرون.

وقال رئيس شركة Moderna للأدوية لـ Financial Times إن من غير المرجح أن تكون لقاحات كوفيد-19 فعالة في مواجهة أوميكرون بنفس درجة فاعليتها في مواجهة المتحور السابق دلتا.

أسعار النفط تتخلى عن مكاسبها

هذا وهبطت العقود الآجلة لمزيج برنت 1.82 دولار أي بـ 2.5% إلى 71.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.61 دولار أي بنسبة 2.3% إلى 68.34 دولار للبرميل.

يذكر أن سعر النفط كان قد هوى بنحو 12% يوم الجمعة مع تراجع أسواق أخرى وسط مخاوف من أن يثير انتشار المتحور الجديد موجة إغلاق جديدة ويحد من النمو العالمي مما يضر بالطلب على النفط.