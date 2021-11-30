“مورجان ستانلي” يخفض توقعاته لسعر النفط بسبب أوميكرون



خفض بنك الاستثمار مورجان ستانلي اليوم توقعاته لسعر خام برنت للربع الأول 2022 إلى 82.50 دولار للبرميل من 95 دولارا بسبب توقعات السوق بأن متحور كورونا الجديد أوميكرون قد يضع ضغوطا كبيرة على الطلب على الخام.

وقال البنك "أن تزيد أسعار برنت فوق المستويات المرتفعة التي وصلت اليها مؤخرا هو شيء من المرجح أن يحدث من منتصف 2022 وما بعد ذلك". ورفع مورجان ستانلي توقعاته لسعر برنت للربع الثالث إلى 90 دولارا للبرميل من 85 دولارا.

وقال البنك إن سوق النفط قد تشهد عجزا متزايدا في المعرض في 2023.