الأسهم اليابانية تتراجع.. و"نيكي" يهبط 1.6%

أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي اليوم بعد أن قال الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا للأدوية لصحيفة فاينانشال تايمز إن اللقاحات الحالية المضادة لكوفيد-19 من المرجح أن تكون أقل فاعلية بكثير في مواجهة المتحور الجديد أوميكرون بالمقارنة بالسلالات المتحورة السابقة.

وهبط المؤشر نيكي الياباني 1.63 في المائة إلى 27821.76 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ السابع من أكتوبر وبدد مكاسبه السابقة التي حققها وسط آمال بأن يكون أوميكرون أقل شدة مما كان يخشاه العالم.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.03 في المائة لينخفض إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 1928.35 نقطة.

وتخلى المؤشران عن مكاسبهما الكبيرة السابقة بعد أن نقلت فاينانشال تايمز عن رئيس مودرنا قوله إن اللقاحات الحالية من المرجح أن تكون أقل فاعلية في مواجهة أوميكرون.

وقال بعض مديري الاستثمارات كذلك إن الأسواق مضطربة بسبب مخاوف تتعلق بالتضخم قد تدفع البنوك المركزية في العالم لإنهاء الإجراءات التحفيزية، وفقا لـ "رويترز".

وقال ياسو ساكوما كبير مسؤولي الاستثمار في ليبرا للاستثمارات "التقرير المتعلق باللقاح ما هو إلا دافع مباشر... المشكلة الحقيقية تكمن في سحب السيولة الزائدة. انتهى الحفل".