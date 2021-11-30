أسهم أوروبا تهبط وسط شكوك بشان فاعلية اللقاحات

هبطت أسهم أوروبا أكثر من 1% اليوم بعد شكوك بشأن مدى فاعلية اللقاحات المضادة لكوفيد 19 في مواجهة أوميكرون السلالة الجديدة المتحورة.

ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.5% ليسجل أدنى مستوياته في 7 أسابيع. وهبطت مؤشرات داكس الألماني وكاك الفرنسي وفاينانشال البريطاني 1.5%.

وهوت أسهم قطاع النفط 2.9% مع تراجع أسعار الخام ونزلت أسهم البنوك 1.8% إلى أدنى مستوياتها في شهرين وتراجعت أسهم قطاع السفر 2.7%.

وفقدت أسهم فولفو للسيارات 3% بعدما سجلت هبوطا في أرباح التشغيل الفصلية وأحجام المبيعات الشهرية وسط نقص عالمي في أشباه الموصلات.