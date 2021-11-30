3 تعادلات وانتصار وحيد.. ماذا يفعل منتخب مصر في "ضربة البداية" بكأس العرب؟

يستعد منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش، لمواجهة نظيره منتخب لبنان غدًا الأربعاء، في افتتاح مشواره في بطولة كأس العرب 2021 والمقامة في قطر.

مباريات منتخب مصر في كأس العرب 2021

منتخب مصر يلعب ضمن المجموعة الرابعة بكأس العرب، حيث يفتتح مشواره بملاقاة منتخب لبنان غدًا الأربعاء في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، بينما يواجه نظيره منتخب السودان بالجولة الثانية يوم 4 ديسمبر الجاري، ويختتم مرحلة المجموعات بمواجهة منتخب الجزائر يوم 7 من الشهر نفسه.

موعد مباراة مصر ضد لبنان في كأس العرب

تنطلق أحداث مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب لبنان في بطولة كأس العرب، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة، وتذاع المباراة عبر قناة 1 beins ports بتعليق الجزائري "رؤوف خليف".

نتائج منتخب مصر في ضربة البداية بكأس العرب

منتخب مصر يشارك في كأس العرب للمرة الخامسة في تاريخه، ونجح في المشاركات الـ4 السابقة في التتويج بلقب البطولة مرة وحيدة عام 1992 في النسخة التي استضافتها سوريا.

ولم يحقق منتخب مصر سوى انتصارًا وحيدًا في "ضربة البداية" خلال مشاركاته السابقة ببطولة كأس العرب، بينما تعادل في 3 مباريات أخرى وجاءت كالتالي:

- 1988: مصر 0 – 0 السعودية

- 1992: مصر 1 – 1 الأردن

- 1998: مصر 2 – 1 سوريا

- 2012: مصر 1 – 1 السودان

ويأمل منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي في تحقيق الفوز على منتخب لبنان في مستهل مشواره بالنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بـ "قطر"، وذلك لمواصلة المشوار والمنافسة على لقب البطولة هذا العام.

وسبق وحصد منتخب مصر لقب بطولة كأس العرب مرة وحيدة طوال تاريخه وذلك عام 1992.