نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين أكثر من التوقعات

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

 

عاد النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع الصيني إلى النمو خلال الشهر الحالي حيث أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم ارتفاع مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 50.1 نقطة.

تشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.


كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 49.6 نقطة مقابل 49.2 خلال أكتوبر الماضي.

كما ذكر مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات سجل خلال الشهر الحالي 52.3 نقطة مقابل 52.4 نقطة خلال الشهر الماضي، وفقا لـ "الألمانية".

وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات خلال الشهر الحالي إلى 52.2 نقطة مقابل 50.8 نقطة خلال الشهر السابق.

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

عاجل.. "التموين" تنشر أسعار السلع الجديدة ابتداءًا من ١ ديسمبر

برشلونة يتحرك لضم صفقة غير متوقعة

أهداف مباراة تونس وموريتانيا في كأس العرب

مشهد رائع.. زوجة محمد صلاح تتسلم جائزة القدم الذهبية في حضوره (فيديو)

صلاح أول عربي وثالث إفريقي.. سجل المتوجين بجائزة "القدم الذهبية" عبر التاريخ

تعرف على تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العرب

تونس تفتتح مشوارها في كأس العرب باكتساح موريتانيا بخماسية (فيديو)

ads