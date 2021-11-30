الناتج الصناعي لليابان ينمو 1.1% خلال أكتوبر

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم نمو الناتج الصناعي لليابان خلال أكتوبر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 1.1 في المائة شهريا.

جاء معدل النمو الشهر أقل من التوقعات التي كانت 1.8 في المائة بعد تراجعه بنسبة 5.4 في المائة خلال سبتمبر الماضي.

وعلى أساس سنوي سجل الناتج الصناعي لليابان تراجعا بنسبة 4.7 في المائة خلال الشهر الماضي بعد تراجع بنسبة 2.3 في المائة سنويا خلال الشهر السابق، وفقا لـ "الألمانية".

من ناحية أخرى تتوقع الوزارة نمو الناتج الصناعي خلال نوفمبر الحالي بنسبة 9 في المائة ثم بنسبة 2.1 في المائة خلال ديسمبر المقبل.

وتتوقع الوزارة تحسنا في أداء قطاعات صناعة معدات النقل وآلات الإنتاج والإلكترونيات خلال الشهر الحالي.

في حين تتوقع الوزارة مساهمة قطاعات صناعة معدات النقل والآلات الكهربائية وخام الحديد والصلب في نمو الناتج الصناعي خلال الشهر المقبل.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليوم استقرار معدل البطالة في اليابان خلال الشهر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب عند مستوى 2.7 في المائة دون تغيير عن الشهر السابق.