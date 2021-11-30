بطريرك الأقباط الكاثوليك يبدأ اجتماع مجلس البطاركة

بدأت صباح اليوم، جلسات مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس المجلس، وذلك بدار القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك بالمعادي.

جاء ذلك بمشاركة البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، نائب رئيس المجلس، وسيادة المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، بالإضافة إلى الآباء الأساقفة والمطارنة، ممثلي جميع الطوائف الكاثوليكية بمصر.

تضمنت الجلسة الافتتاحية الكلمات المختلفة من البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وغبطة البطريرك يوسف العبسي، بالإضافة إلى كلمة المطران نيقولاس هنري. وقام المجلس أيضا بقراءة الرسالة الخاصة من غبطة الكاردينال ماريو جريتش، الأمين العام لسينودس الأساقفة ٢٠٢٣، والتي تشجع المسيرة السينودسية التي تقوم بها الكنيسة.