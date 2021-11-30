محافظ القاهرة: توافر جميع لقاحات كورونا بمركز التطعيم الرئيسي بمدينة نصر

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مركز التطعيم الرئيسي ضد فيروس كورونا بمدينة نصر التابع لمديرية الشئون الصحية، لمتابعة سير العمل والتسهيلات المقدمة للمواطنين لحصولهم على اللقاح بيسر وسهولة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى توافر جميع أنواع اللقاحات بالمركز في إطار حرص الدولة وجهودها المستمرة للتواصل مع مختلف الجهات الدولية لتعدد وتنوع مصادر اللقاحات في مصر لحماية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأضاف محافظ القاهرة أن المركز يعمل من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ٩ مساء، ويستقبل من ١٠ إلى ١٤ ألف مواطن يوميا، ويتوافر به خدمة تطعيم المسافرين QR.code حتى الساعة ٨، كما أنه يوفر التطعيم بلقاح فايزر للشباب من ١٦ إلى ١٨ عاما.

وتابع محافظ القاهرة سير العمل داخل المركز وانتظام برنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة والمسارات التي يمر بها متلقي اللقاح والتقى عددا من المتواجدين بالمركز عقب حصولهم على التطعيم.