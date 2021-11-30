ضبط 24 طن دقيق بلدي مدعم وسكر تموينى قبل بيعها بالسوق السوداء بالجيزة

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الجيزة، من خلال حملة مكبرة من ضبط حوالى 24 طن دقيق بلدي مدعم وسكر تمويني قبل بيعها بالسوق السوداء بمراكز ومدن البدرشين والعياط.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن تلك الإجراءات تأتي بهدف ضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والحد من تلاعب بعض المخالفين.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة، من طلعت حسن مدير مديرية التموين عن ضبط 10 طن دقيق بلدي مدعم و10طن سكر تمويني بغرض بيعها بالسوق السوداء وقد تم التحفظ عليهم من قبل الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت المضبوطات ضبط 200 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنه 50 كجم محملة على سيارة نقل بالبدرشين وتم تحرير محضر رقم 16945 جنج البدرشين لسنة 2021 ضد سائق السيارة لقيامة بتجميع دقيق بلدي مدعم بغرض بيعه فى السوق السوداء كما تم ضبط 10 طن سكر تمويني بالعياط محملة أيضا على سيارة بقرية البليدة وتم تحرير محضر رقم16357 لسنة 2021ضد سائق السيارة لقيامة بالاستيلاء وتجميع سكر تمويني مدعم بالمخالفة وتم التحفظ على كمية السكر لاتخاذ الاجراءات القانونية.

كما تم من خلال الحملات ضبط 1،7 طن سكر تمويني داخل مخزن بمركز العياط قام مالكها بتجميع السلع التموينية دون وجه حق بغرض بيعها بالسوق السوداء وتم تحرير محضر رقم 16821 لسنة 2021 وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة.

كما تم ضبط مخزن دقيق بمنطقة منشأة القناطر به كميات من الدقيق البلدي المدعم قدرها 50 شيكارة بإجمالي 2،5 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء لغرض غير مخصص له وتم تحرير محضر له والتحفظ على الكميات واستكمال باقي الإجراءات القانونية.



