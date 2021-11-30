تشكيل لجنة للإشراف على مسابقة أوائل الطلبة بقنا

أعلن الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، المحاسب هشام قدوس، أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف وإدارة أكبر مسابقة تعليمية مسابقة “أوائل الطلبة”، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح “قدوس”، أن اللجنة المُشكّلة يترأسها محمد عبد السلام السنوسي، أمين المتابعة وتقييم الأداء على مستوى الجمهورية، والدكتور محمد أبو الفضل بدران، أمين التعليم والبحث العملي، نائبا، وهشام قدوس، الأمين المساعد للحزب بمحافظة قنا، نائبا، وعمرو طارق السباعي، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، نائبا، ومحمد ف أو ي، أمين التدريب والتثقيف، مقررا للمسابقة، وعضوية كلا من: أمين الشباب، محمد عبد الستار تمام، وأمين الإعلام، وائل ممتاز، وأمين العلاقات العامة، الدكتور ضاحي حمدان، وأمين المتابعة وتقييم الأداء، الدكتور بدوي المعاون، وأمين الثقافة والفنون والرياضة، الدكتور عمر موسى، وأمين العمل الجماهيري، شادي أشرف.

ومن جانبه أكد أمين تنظيم الحزب بقنا، عمرو طارق السباعي، على التنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة؛ لتحقيق الهدف من المسابقة التي تعد الأكبر على مستوى الجمهورية، وهو مشاركة جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية، مشيرا إلى أن الحزب سيتبنى كافة المتفوقين والعباقرة من خلال دعمهم سواء داعما ماديا ومنح دراسية أو دعما معنويا وأنه تم رصد مكافآت كبيرة لجميع الفرق الفائزة بجميع المراحل.