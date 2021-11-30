عاجل.. 7 نجوم من الأهلي يواجهون خطر الغياب عن نصف نهائي أمم إفريقيا

يواجه عدد من نجوم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خطر الغياب عن دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون، بسبب تعارض مواعيد كان مع مونديال العالم للأندية.

غياب نجوم الأهلي عن كأس الأمم الإفريقية

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد وضع مسؤولي القلعة الحمراء في أزمة كبيرة بسبب تعارض مواعيد بطولة كأس العالم للأندية مع البطولة الأفريقية.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 3 إلى 12 من شهر فبراير بالإمارات، بينما تقام مسابقة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022.

وعلى الجانب الآخر حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد مبارياتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية

يومي 2 و3 فبراير المقبل، على أن يكون النهائي ومباراة المركز الثالث يوم 6 من الشهر ذاته.

وبالتالي يواجه 7 نجوم من صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مما يعتمد عليهم المدرب البرتغالي كارلوس كيروش خطر الغياب عن مسابقة كأس الأمم الإفريقية وهم أفشة ومحمد الشناوي وحمدي فتحي وأيمن أشرف وأكرم توفيق ومحمد شريف وعمرو السولية.