نجم ريال مدريد يرحب بالعودة إلى الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الكرواتي لوكا مودريتش نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني حريص على العودة إلى الدوري الإنجليزي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة SuperDeporte الإسبانية بأن مودريتش يرغب في الإنضمام إلى مانشستر سيتي في الصيف المقبل إذا لم يجدد عقده.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مودريتش منفتح لفكرة الرحيل إلى مانشستر سيتي في الموسم المقبل ومن ثم اللعب في نيويورك سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عقد مودريتش مع ريال مدريد ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي وهناك خطط لدى ريال مدريد بتجديد عقده لموسم إضافي في ظل تألقه مع الملكي في الموسم الحالي.

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