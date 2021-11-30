مجلس مرتضى منصور يحسم موقفه النهائي من عودة الهارب

الفجر الرياضي
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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حسم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور موقفهم النهائي من عودة الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز خلال الفترة المقبلة بعد نهاية أزمة القيد.

 

الزمالك يرفض عودة مرتضى منصور 

 

ورفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مقترح عودة الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض الفريق المعار لصفوف الأهلى السعودي عقب رفع عقوبة إيقاف القيد بنهاية الموسم الجاري.

 

من جانبه أكد مصدر بنادي الزمالك أن مجلس إدارة القلعة البيضاء رفضوا فكرة عودة النقاز لصفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الموسم الجديد لا سيما وأن اللاعب سبق له الهروب من وتقديم شكوى ضد النادي الأبيض.

 

ويدرس مجلس إدارة نادي الزمالك في الفترة المقبلة العقود التى تم توقيعها مع التونسي حمدي النقاز قبل إعارته إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي أهلي جدة السعودي للوقوف على كافة بنود التعاقد.

 

من الجدير بالذكر أن مسؤولي الزمالك وأهلي جدة السعودي أنهوا اتفاقهما علي إعارة الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز إلى أهلي جدة بعقد ثلاثي بين الزمالك واللاعب والنادي السعودي.

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